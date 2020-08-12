Киевский суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Шеремета

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд оставил под стражей Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Такое решение в среду приняла коллегия судей, отказав в удовлетворении жалобы защиты.

Во вторник этот же суд отпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест Юлию Кузьменко, также подозреваемую в убийстве Шеремета.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря прошлого года объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пятерых участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, а также супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко проходят в статусе важных свидетелей.

Киевский суд взял под стражу Антоненко, а также Кузьменко, которая, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство. Дугарь первоначально отправили под круглосуточный домашний арест, который затем заменили на ночной, а позже освободили под залог.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года. В его машине сработало взрывное устройство. Заказчики его убийства пока не найдены, а министерство внутренних дел назвало расследование убийства журналиста одним из самых сложных в истории Украины.