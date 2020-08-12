Разлив нефтепродуктов на Волге в Ивановской области ликвидировали

ТАСС, 12 августа. Разлив нефтепродуктов в акватории реки Волга, обнаруженный в среду в Ивановской области, ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в МЧС по региону.

"По состоянию на 15:30 нефтепродукты с акватории реки Волга собраны на берегу и засыпаны сорбентом. Ожидается прибытие самосвала для утилизации отходов. Аварийно-восстановительные работы завершены", - сказали в МЧС.

Объем маслянистой жидкости на поверхности воды составлял примерно 1,4 куб. метров, размеры пятна 700 на 250 метров, толщина пленки не более 0,008 мм. Пятно маслянистой жидкости, предположительно, подсланевая вода с проходящих в акватории реки барж.