В США умер миллиардер и медиамагнат Самнер Редстоун

ТАСС, 12 августа. Американский миллиардер и медиамагнат Самнер Редстоун умер в возрасте 97 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании ViacomCBS в среду.

Редстоун был почетным председателем глобальной развлекательной компании ViacomCBS, а также председателем и главным исполнительным директором кинотеатральной компании National Amusements.

"Самнер Редстоун был блестящим провидцем и бизнесменом, который в одиночку смог трансформировать семейную компанию автомобильных кинотеатров в глобальную медиакомпанию. Он был движущей силой и сильным конкурентом, который оставил после себя большое наследие в бизнесе и благотворительности", - отметил главный исполнительный директор ViacomCBS Боб Бэкиш.

Редстоун был председателем Viacom с 1987 по 2016 год, а с 1996 по 2005 год занимал пост главного исполнительного директора. Под его руководством Viacom приобрела медиакомпанию MTV и киностудию Paramount Pictures. В 2000 году Редстоун инициировал слияние Viacom и CBS, которое было оценено в $39,8 млрд. В 2006 году компании были разделены, а в 2019 году произошло новое слияние. Редстоун активно занимался благотворительностью, в 1986 году он основал собственный фонд. За свою жизнь он пожертвовал около $260 млн на различные цели.

В состав ViacomCBS входят телеканалы MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Showtime и ряд других. Объединенная компания также контролирует кино- и телестудию Paramount. По оценкам экспертов ViacomCBS, компания обладает самой большой аудиторией телезрителей на территории Соединенных Штатов.