Рязанская область получит почти 1 млрд рублей на питание для школьников

ТАСС, 12 августа. Рязанская область получит в 2020-2022 годах почти 1 млрд рублей субсидий на софинансирование организации бесплатного горячего питания школьников. Об этом в среду сообщается на сайте правительства региона.

11 августа комиссия Федерального Собрания РФ одобрила предложения о выделении субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ при организации бесплатного горячего питания учащихся начальных классов на 165,1 млн рублей на 2020 году. Регион также получит из федерального бюджета на школьные завтраки более 387 млн рублей в 2021 году и почти 418 млн рублей на 2022 год.

"Рязанская область готова обеспечивать всех детей в начальной школе бесплатным горячим питанием уже с 1 сентября. К началу учебного года будут подготовлены все столовые и пищеблоки. При отсутствии возможности приготовления пищи на месте будет предусмотрена возможность поставки готовых блюд и их подогрев. Мы в срок начнем кормить детей в начальной школе бесплатно", - приводят на сайте правительства слова губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, бесплатным питанием обеспечат более 48 тыс. школьников.

Идею сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы президент России озвучил в январе в послании Федеральному собранию. В марте глава государства подписал закон, которые подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года и с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.