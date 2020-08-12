Литва разрешила въезд для белорусов с "особыми гуманитарными политическими целями"

ВИЛЬНЮС, 12 августа. /ТАСС/. Жители Белоруссии с учетом ситуации в соседней стране смогут, несмотря на ограничения по коронавирусу, въехать в Литву с особыми гуманитарными целями. Такую инициативу МВД балтийской республики утвердило в среду на своем заседании правительство Литвы.

"С учетом выводов о положении в Белоруссии нашей рабочей группы по оценке ситуации с национальной безопасностью жителям этой страны по специальному ходатайству МВД может предоставляться право въезда в Литву с особыми гуманитарными политическими целями", - разъяснила позицию литовских властей глава ведомства Рита Тамашюнене.

Минздрав Литвы еженедельно уточняет список неблагополучных по коронавирусу стран. В него включаются государства, где на 100 тыс. жителей на протяжении двух недель фиксируется более 16 случаев заражения. Из стран, где этот показатель превышает 25 случаев, въезд в Литву для иностранцев закрывается вообще. Белоруссия находится в запретном списке, однако во вторник в балтийскую республику прибыли покинувшие свою страну баллотировавшаяся на состоявшихся 9 августа выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская и глава ее предвыборного штаба Мария Мороз. Юридические основания, на которых их впустили в Литву, не разъяснялись.