Власти Башкирии прокомментировали слова чиновницы о безработных

УФА, 12 августа. /ТАСС/. Чиновница из Башкирии, которая на совещании администрации города Нефтекамска выразила мнение о том, что безработным выгоднее получать пособие, чем работать, никого не оскорбила. В ее словах не было негатива в отношении безработных, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

В среду на совещании в администрации Нефтекамска исполняющая обязанности руководителя центра занятости Ирина Семинихина отметила, что в городе фиксируется кадровый дефицит, однако безработные не стремятся устраиваться на работу, "потому что там работать надо, а у нас пособие большое". Минимальный размер пособия по безработице, по ее словам, составляет 5175 рублей, кроме того, 3 тыс. доплачивается за каждого ребенка.

"Рассказывая о напряженности на рынке труда, докладчица отметила, что размер пособия по безработице выше, чем заработные платы, предлагаемые работодателями в отдельных случаях, поэтому граждане предпочитают состоять на учете в ЦЗН, чем трудоустраиваться. А также подчеркнула, что это ставит в непростую ситуацию работодателей, которые не могут укомплектовать рабочие места. Некоторые безработные граждане не скрывают от работодателей, что работа на текущий момент их интересует меньше [из-за низкой оплаты], чем пособие по безработице. В речи сотрудника центра занятости негативных высказываний в адрес безработных граждан и оскорблений не содержалось", - сообщили в министерстве.

Также в Минтруде отметили, что дисциплинарное взыскание к сотруднику может применить только руководство центра занятости. На момент публикации ТАСС не располагает комментарием директора учреждения.

По данным администрации Нефтекамска, на учете в центре занятости состоят 4346 жителей города, наблюдается рост этого показателя. "Рост безработицы есть, он связан в том числе с количеством вакантных мест, которые в базе, но к сожалению, может быть граждан не устраивает уровень заработной платы, либо им необходимо переобучиться. И количество безработных, которые встали на учет, растет", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.