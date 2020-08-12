Неготовность Карелии к обеспечению младших классов питанием связали с ремонтом пищеблоков

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 августа. /ТАСС/. Карелия попала в список регионов, не готовых обеспечить учеников начальной школы горячим питанием, из-за проводимых в пищеблоках ремонтных работ. Власти республики гарантировали устранение недочетов к началу учебного года, сообщили ТАСС в министерстве образования региона.

Во вторник по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с членами правительства премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что на данный момент готовы к реализации программы по обеспечению учеников начальной школы горячим питанием 58 регионов. В оставшихся субъектах РФ, в том числе в Карелии, требования не выполнили.

"Роспотребнадзором проводился мониторинг готовности образовательных организаций к выполнению поручения президента России. По его итогам на 15 июля 2020 года часть пищеблоков школ Карелии была не готова, так как в школах региона продолжались ремонтные работы. Однако правительством республики было гарантировано, что ремонтные работы будут завершены до начала учебного года и школы смогут обеспечить учеников 1-4-х классов бесплатным горячим питанием", - рассказали в региональном министерстве.

В нем также добавили, что вопрос о федеральной субсидии на школьное питание решился в положительную сторону, и сейчас соответствующее соглашение готовится к подписанию.

Для устранения замечаний Роспотребнадзора из бюджета Карелии на ремонт в столовых выделили более 96 млн рублей. Всего на организацию школьного питания в новом учебном году в Карелии планируется направить более 400 млн рублей, включая федеральные и региональные средства. В Минобразования региона подчеркнули, что с 1 сентября 2020 года почти 30 тыс. школьников начальных классов начнут питаться бесплатно.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию РФ предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно необходимо начать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.