Сообщения о пожаре на подлодке в Кронштадте оказались ложными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Задымление на одном из предприятий в Кронштадте было принято за возгорание на подлодке. Прибывшими спасателями установлено, что задымление произошло в ходе наружных газосварочных работ, возгорания не зафиксировано, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС.

"В результате проверки было установлено, что дым от наружных газосварочных работ был принят за пожар. Ложный вызов по подлодке в Кронштадте", - указано в сообщении. Задымление образовалось на территории Кронштадтского морского завода, подтвердили агентству в пресс-службе предприятия.

Источник в Ленинградской военно-морской базе также подтвердил агентству, что не было ни возгорания, ни пожара. В сухом доке, где находится на ремонте подводная лодка проекта 877, дым при проведении газосварочных работ был принят за пожар.

В пресс-службе Кронштадтского морского завода подтвердили ТАСС факт задымления при производстве ремонтных работ на подводной лодке "Дмитров" проекта 877. В настоящее время задымление устранено.

Дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров" проекта 877 входит в состав Балтийского флота. Она предназначена для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, а также для постановки минных заграждений и ведения разведки. Кронштадтский завод входит в Объединенную судостроительную корпорацию, основан в 1858 году. Ежегодно там проходят ремонт более 100 кораблей и судов. Один из наиболее известных проектов - ремонт в 2016 году крейсера "Аврора".