В Пермском крае разрешили работу детских школ искусств, бассейнов, кафе и ресторанов

ПЕРМЬ, 12 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае разрешил возобновить работу бассейнов, кафе и ресторанов в закрытых помещениях, ранее региональные власти разрешили работать организациям общественного питания только в формате летних веранд. Предполагается, что изменения вступят в силу 13 августа, с момента официального опубликования соответствующего указа, сообщила в среду на заседании оперштаба заместитель руководителя администрации губернатора региона Мария Геворгян.

"Предлагаем разрешить проведение мероприятий по приему на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования по творческим профессиям, это в первую очередь хореографическое училище. Предлагаем разрешить мероприятия по приему на обучение по дополнительным профессиональным программам в области искусств и образовательных учреждений дополнительного образования детям, это детские школы искусств. С момента опубликования указа предлагается разрешить деятельность организаций общественного питания, за исключением расположенных в зоне фудкорта в торговых центрах. Предлагается разрешить работу плавательных бассейнов", - сказала она.

Геворгян отметила, что кафе и рестораны должны будут расставить столы на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга и соблюдать иные рекомендации Роспотребнадзора. Но проведение массовых мероприятий, банкетов не допускается, также будут действовать ограничения на работу детских игровых развлекательно-танцевальных зон. По данным краевого правительства, возобновить деятельность смогут более 2,8 тыс. учреждений общепита и свыше 14 тыс. жителей Пермского края.

Режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса в Пермском крае 2 апреля, отменили 5 августа, но людям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания по-прежнему рекомендуется его соблюдать, также до 25 августа продлили ограничения на проведение массовых мероприятий и работу бань и саун. В Пермском крае на сегодняшний день зарегистрировали более 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 68 - за последние сутки. Коэффицент распространения инфекции составляет 0,97. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 180 человек, еще 115 пациентов с подтвержденным диагнозом умерли от сопутствующих заболеваний.