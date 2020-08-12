Число трудоустроенных в России впервые с начала пандемии превысило число уволенных

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Количество принятых на работу в России в июле впервые с начала пандемии превысило число уволенных. Общее число официально безработных россиян, по состоянию на 12 августа, составляет 3,39 млн человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минтруда РФ.

"Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, по состоянию на 12 августа 2020 года составляет 3,39 млн человек. При этом анализ показателей, отслеживаемых Минтрудом в рамках оперативного мониторинга, свидетельствует, что в июле численность принятых на работу впервые с начала пандемии превысила численность уволенных граждан", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Сейчас число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан.

"Вместе с тем необходимо отметить, что в число планируемых к увольнению попадают не только те граждане, кто теряет работу в связи с сокращением штата или ликвидацией должности. Этот показатель учитывает еще и сотрудников, которые попадают под "технические" сокращения в рамках оргштатных мероприятий: ведь даже переименование отдела или департамента ведет за собой "сокращение" сотрудников отдела с прежним названием и прием на работу тех же сотрудников в отдел с новым названием", - добавили в Минтруде.

В министерстве уточнили, что больше всего сотрудников под риском увольнения в период карантинных мер отмечено в сфере торговли и бытового обслуживания, общественного питания, сфере административной и обеспечивающей работы, в сфере услуг, транспортной и строительной отраслях. По мере снятия ограничений риск увольнения и в этих отраслях снижается, а найм по этим направлениям постепенно возрастает.