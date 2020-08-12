Число участников фестиваля "Российская студенческая весна" сократят из-за пандемии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Число участников финального этапа фестиваля "Российская студенческая весна - весна Победы", который пройдет в Ростове-на-Дону с 5 по 10 сентября, уменьшится до 2 тыс. человек из-за мер безопасности, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В апреле стало известно, что "Российская студенческая весна - весна Победы", запланированная на 20-25 мая, перенесена на начало сентября в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

"С учетом необходимости обеспечения мер санитарно-эпидемиологической безопасности количество участников фестиваля сокращено с 2,5 тыс. до 2 тыс. человек. В финале фестиваля в начале сентября на донской земле соберутся талантливые студенты со всей России в возрасте от 16 до 30 лет", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя губернатора области Игоря Гуськова, которого цитирует пресс-служба, фестиваль должен пройти на самом высоком уровне. "Российская студенческая весна" - это самое масштабное мероприятие в этом году для молодежи Ростовской области и в целом всей страны. Поэтому подготовка к его проведению на донской земле - важная совместная работа органов власти, вузов и общественных объединений. Каждое ведомство должно максимально включиться в эту работу. Качество подготовки и проведения финала мероприятия должно быть на самом высоком уровне", - отметил Гуськов.

"Российская студенческая весна" проходит в России с 1992 года. В 2020 году фестиваль состоится в Ростове-на-Дону. Конкурсными направлениями в текущем году станут "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Журналистика" и "Видео".

К настоящему моменту Ростовская область частично перешла к третьему этапу смягчения ограничений, введенных из-за пандемии. За все время в регионе зафиксировано 14,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 11,8 тыс. человек.