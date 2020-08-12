Северная Осетия с сентября обеспечит учащихся младших классов бесплатным горячим питанием

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии обеспечат бесплатным горячим питанием около 40 тыс. школьников начальных классов республики, сообщили в среду в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"Около 40 тысяч учащихся начальных классов Северной Осетии с начала нового учебного года будут получать бесплатное горячее питание. На сегодняшний день в республике завершена подготовка к реализации поручения президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию РФ", - сообщили в пресс-службе, отметив, что учебный год начнется с 4 сентября.

Министерством образования и науки региона совместно с муниципалитетами проведен мониторинг пищеблоков школ. В ряде школ проведен необходимый ремонт и приобретено недостающее оборудование.

"В этом году была проведена большая работа по организации бесплатного горячего питания для обучающихся начальных классов вне зависимости от их социального статуса. Эта очень важная социальная мера, потому что качественное питание - залог здоровья подрастающего поколения. В настоящее время утверждена дорожная карта, внесены соответствующие изменения в государственную программу "Развития образования Республики Северная Осетия - Алания". Кроме того, разработана нормативно-правовая документация, касающаяся стандартов оказания услуг по организации бесплатного питания и единого меню", - сказала заместитель министра образования и науки республики Ирма Дзанкисова, которую процитировала пресс-служба.

Как отметила замминистра, единое меню разрабатывается совместно с Роспотребнадзором и будет применяться на территории всей республики. "Наша задача - обеспечить учащихся начальных классов качественным, сбалансированным и разнообразным питанием, которое будет соответствовать всем требованиям", - цитирует Дзанкисову пресс-служба.

Идею сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы президент России Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию РФ предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно необходимо начать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.