Пляжную зону создадут в Невинномысске до конца 2021 года

СТАВРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Власти подготовили двухлетний проект по созданию пляжной зоны на территории трех прудов в моногороде Невинномысске на Ставрополье, сообщили в среду журналистам в пресс-службе губернатора края. После благоустройства это будет единственный общедоступный пляж в городе.

"Подготовлен проект. В том числе он предполагает очистку воды во всех трех прудах, благоустройство пляжной зоны, ремонт фонтана. Общая площадь благоустраиваемой территории составит почти 20 гектаров <…> Масштабное благоустройство планируется на 2020-2021 годы в три этапа", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города, в настоящее время в промышленном городе нет общедоступных благоустроенных пляжных территорий и зон для купания. "Городские пруды Невинномысска, популярное место отдыха в 70-е годы прошлого столетия, пришли в упадок после наводнения 2002 года. В последние годы здесь проводились работы по частичному благоустройству прилегающей территории, <…> однако комплексных работ по возрождению объекта не проводилось", - поясняют в правительстве края.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края. Градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот".