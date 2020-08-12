Почти 40 тыс. россиян прибыли в Анталью за два дня

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Почти 40 тыс. российских туристов прилетели в Анталью за последние два дня. Об этом в среду сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на губернатора курортного города Эрсина Языджи.
"Вчера прилетели 22 тыс. россиян. А сегодня мы приняли 17 571 гостя из России. <...> Хорошо, что в ближайшее время прибудут немцы, еще больше оживив туристический сектор", - заявил Языджи. Он отметил, что "со вчерашнего дня среднее количество прибывающих [в Турцию] туристов увеличилось с 10 тыс. до 34 996 человек".
Политик подчеркнул, что с эпидемиологической точки зрения "Анталья - один из самых безопасных городов", а количество местных случаев инфицирования коронавирусом не вызывает опасений. Языджи добавил, что каждый отель города оборудован специальными изоляторами для туристов с положительным тестом на коронавирус. Однако он также заметил, что для туристов, нуждающихся в госпитализации, лечение в турецких больницах окажется платным.
Россия в понедельник возобновила авиасообщение с курортными городами Турции, прерванное из-за пандемии в конце марта. Рейсы выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.