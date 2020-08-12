Почти 40 тыс. россиян прибыли в Анталью за два дня

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Почти 40 тыс. российских туристов прилетели в Анталью за последние два дня. Об этом в среду сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на губернатора курортного города Эрсина Языджи.

Карта стран, полностью или частично открывших свои границы для россиян Регулярно обновляемый интерактивный инструмент, который поможет вам спланировать перелет

"Вчера прилетели 22 тыс. россиян. А сегодня мы приняли 17 571 гостя из России. <...> Хорошо, что в ближайшее время прибудут немцы, еще больше оживив туристический сектор", - заявил Языджи. Он отметил, что "со вчерашнего дня среднее количество прибывающих [в Турцию] туристов увеличилось с 10 тыс. до 34 996 человек".

Политик подчеркнул, что с эпидемиологической точки зрения "Анталья - один из самых безопасных городов", а количество местных случаев инфицирования коронавирусом не вызывает опасений. Языджи добавил, что каждый отель города оборудован специальными изоляторами для туристов с положительным тестом на коронавирус. Однако он также заметил, что для туристов, нуждающихся в госпитализации, лечение в турецких больницах окажется платным.

Россия в понедельник возобновила авиасообщение с курортными городами Турции, прерванное из-за пандемии в конце марта. Рейсы выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.