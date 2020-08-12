МВД начало проверку фактов жестокого обращения с животными

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. МВД России после поручений президента начало проверку фактов, касающихся нарушений закона в сфере обращения с животными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить усиление административной ответственности за нарушения в сфере обращения с животными. Такое поручение он дал по итогам прошедшей 5 июня встречи с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных. "В соответствии с перечнем поручений президента РФ от 3 июля по итогам состоявшейся 5 июня встречи с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных, в пределах компетенции МВД России организована проверка фактов нарушения законодательства в области обращения с животными, озвученных на данном мероприятии", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В МВД отметили, что в прошлом году на территории России зарегистрировано 490 преступлений, предусмотренных ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными").