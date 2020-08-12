РПЦ опубликовала черный список не относящихся к ней сайтов, собирающих пожертвования

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/ Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в среду разместил на своем сайте перечень интернет-ресурсов, собирающих пожертвования от прихожан и не имеющих официального отношения к Русской православной церкви.

"Отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ публикует список собирающих пожертвования ресурсов, которые не имеют официального отношения к Русской православной церкви, хотя некоторые из них без официального согласия используют название церкви в доменных именах, что должно стать предметом проверки с точки зрения законности", - говорится в заявлении.

В список попали 15 интернет-ресурсов, в том числе rpconline.ru, bogoslov.com, simvol-veri.ru, иконная-лавка.рф, онлайн-церковь.рф и другие. В синодальном отделе напомнили верующим, что сделать пожертвования можно, используя официальные сайты приходов, храмов и монастырей, и "в этом случае средства поступят адресату напрямую, без посредников, добросовестность которых является неочевидной".

В заявлении подчеркивается, что на многие онлайн-сервисы и мобильные приложения, собирающих пожертвования, регулярно поступают жалобы верующих. "Хорошо известно, что услуги такого рода оказываются за комиссионное вознаграждение, размер которого скрыт от жертвователя и может достигать 20% и более <...> от переводимой суммы. Это означает, что значительная часть средств жертвователя уходит на содержание посреднической организации, которая оказывает подобную услугу", - отмечается в сообщении.

В синодальном отделе добавили, что список ресурсов, занимающихся сбором средств и не имеющих официального отношения к Русской православной церкви, будет дополняться.