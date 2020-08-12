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Пандемия COVID-19

Генсек ООН назвал три главные угрозы миру в условиях пандемии

Это подрыв доверия к правительствам, дестабилизация глобального экономического порядка и использование пандемии как предлога для репрессий
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ООН, 12 августа. /ТАСС/. Пандемия ведет к снижению доверия людей к общественным институтам, углублению экономического неравенства и злоупотреблению властью. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи.

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По его словам, для того, чтобы справиться с кризисом здравоохранения и гуманитарными вызовами, нужен всесторонний подход, учитывающий все возможные угрозы. "Оглядывая горизонт, я вижу три главные угрозы", - отметил он.

Во-первых, по мнению Гутерриша, речь идет об "эрозии общественного доверия". "Пандемия может подорвать доверие к правительствам и общественным институтам", - констатировал он.

"Во-вторых, это дестабилизация глобального экономического порядка, - продолжил глава ООН. - Я особенно обеспокоен углублением социально-экономического неравенства из-за беспрецедентного мирового экономического кризиса".

В-третьих, генсек выступил против использования пандемии в целях злоупотребления властью. "За последнее время в ряде стран прошли мирные протесты, но в некоторых из них пандемия использовалась как предлог для их жесткого подавления и репрессий", - указал он.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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