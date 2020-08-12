В Думу внесли законопроект об эксперименте по обращению с медотходами в Подмосковье

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Алексей Русских в среду внес в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по организации и осуществлению централизованного обращения с медицинскими и биологическими отходами в Московской области. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Как отмечает автор инициативы, закон "Об отходах производства и потребления" не распространяется на обращение с медицинскими и биологическими отходами, в связи с чем госконтроля за обращением таких отходов фактически нет, а лицензирование этой деятельности не осуществляется. "В настоящее время на территории Московской области ежегодный объем медицинских отходов Московской области составляет более 100 тыс. тонн, а с учетом отходов г. Москвы, поступающих на территорию Московской области для утилизации и размещения, оценивается более чем в 300 тыс. тонн", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Из-за того, что деятельность по обращению с медотходами не регулируется тарифами, "отсутствует источник инвестиций для создания современной высокотехнологичной и безопасной отрасли по утилизации медицинских и биологических отходов". Это в свою очередь создает экологические и эпидемиологические риски в местах утилизации и размещения медотходов, отмечает сенатор.

В связи с этим в Московской области предлагается провести эксперимент по осуществлению централизованного обращения с медицинскими и биологическими отходами. В частности, предлагается прописать в законе понятия "медицинские отходы", "биологические отходы", "территориальная схема обращения с медицинскими и биологическими отходами Московской области", "региональный оператор по обращению с медицинскими и биологическими отходами".

Четыре этапа

Согласно проекту, эксперимент должен начаться 1 января 2021 года и продлиться до 31 декабря 2035 года включительно. Предполагается, что он пройдет в четыре этапа. Первый этап - организация и осуществление централизованного обращения с медотходами, образующимися в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Московской области. На втором этапе нормы эксперимента предлагается распространить на обращение с медотходами, образующимися в результате деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, во всех учреждениях, расположенных в Подмосковье, а также завозимых на территорию региона.

Третий этап - централизованное обращение с биологическими отходами, которые возникают в результате деятельности юрлиц и ИП во всех учреждениях, расположенных на территории Московской области, а также завозимых на ее территорию. В ходе четвертого этапа эксперимент предлагается распространить на обращение с такими отходами, которые образуются в результате жизнедеятельности физических лиц и животных вне учреждений и организаций системы здравоохранения и ветеринарии.

Согласно документу, сроки перехода на каждый из этапов эксперимента будут определяться Московской областью самостоятельно. По итогам проведения каждого из этапов эксперимента высший исполнительный орган госвласти региона должен будет сообщать правительству РФ о достигнутых результатах, а также оценивать эффективность этапа эксперимента и возможность дальнейшего применения централизованного обращения с медицинскими и биологическими отходами.