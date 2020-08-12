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Пандемия COVID-19
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Молдавия в ближайшее время направит запрос России на получение вакцины от коронавируса

Президент республики Игорь Додон "поздравил российских партнеров с очень важным достижением медицинской науки"

КИШИНЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Молдавия намерена в ближайшее время направить в РФ запрос на получение российской вакцины от коронавируса. Об этом президент республики Игорь Додон сообщил в среду в Facebook по итогам встречи с послом РФ Олегом Васнецовым.

"Обсудили тему вакцины от коронавируса, о создании которой на днях сообщил президент России Владимир Путин. Поздравил российских партнеров с очень важным достижением медицинской науки в условиях пандемии и подчеркнул интерес нашей страны в получении этой вакцины. В ближайшее время руководство Республики Молдова направит в Москву соответствующий запрос", - написал Додон.

На данный момент в Молдавии подтверждены свыше 28 тыс. случаев заражения коронавирусом (0,8% граждан республики). До 31 августа в республике действует режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, который с мая уже трижды продлевался. В этот период действует запрет на въезд в страну для иностранцев, а также запрет на проведение массовых мероприятий, в закрытых общественных местах обязательно ношение масок.

 

Теги
РоссияМолдавияПандемия COVID-19
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