Молдавия в ближайшее время направит запрос России на получение вакцины от коронавируса

КИШИНЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Молдавия намерена в ближайшее время направить в РФ запрос на получение российской вакцины от коронавируса. Об этом президент республики Игорь Додон сообщил в среду в Facebook по итогам встречи с послом РФ Олегом Васнецовым.

"Обсудили тему вакцины от коронавируса, о создании которой на днях сообщил президент России Владимир Путин. Поздравил российских партнеров с очень важным достижением медицинской науки в условиях пандемии и подчеркнул интерес нашей страны в получении этой вакцины. В ближайшее время руководство Республики Молдова направит в Москву соответствующий запрос", - написал Додон.