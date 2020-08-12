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В испанской Андалусии госпитализировали 16 человек с новым вирусным заболеванием

Заболевание может быть связано с укусами комаров вида aedes japonicus

МАДРИД, 12 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек госпитализированы в испанском автономном сообществе Андалусия из-за вирусного менингоэнцефалита. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте департамента здравоохранения региона.

В нем указывается, что пять человек находятся в отделении интенсивной терапии. В общей сложности было выявлено 18 случаев, однако в госпитализации двух человек не было необходимости, говорится в сообщении департамента. Все заболевшие проживают в провинции Севилья.

По данным газеты ABC, заболевание может быть связано с укусами комаров вида aedes japonicus, которые также известны как азиатские кустарниковые москиты. Эти насекомые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.

Сейчас правительство Андалусии задействовало специальный протокол, чтобы взять под контроль и избежать дальнейшего распространения заболевания. Тем не менее оно не передается от человека к человеку.

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