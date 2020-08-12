Мэр Бордо объявил об обязательном ношении масок на главных улицах города с 15 августа

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Бордо (юго-запад Франции) приняли решение ввести с 15 августа обязательное ношение масок на главных улицах города в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил в среду мэр Бордо Пьер Урмик.

"Эта мера касается центральных улиц, где расположены магазины и кафе. Если мы поймем, что этого недостаточно, то периметр действия масочного режима будет расширен", - заявил градоначальник. Он отметил, что штраф за нарушение этого предписания составит €135.

Урмик пояснил, что "решение ввести обязательное ношение масок связано с тем, что в последние несколько дней местные органы здравоохранения наблюдают обострение эпидемиологической ситуации в регионе". Бордо с населением в 254 тыс. человек входит в десятку крупнейших городов Франции. Как отмечают эксперты, именно в Бордо был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории страны.

31 июля правительство Франции разрешило префектам регионов вводить обязательное ношение масок в открытых общественных местах. Этим правом уже воспользовались власти Ниццы, Марселя, Лилля, Биаррица, Сен-Мало, Орлеана, Тура, Лиона и других городов. В Париже соответствующие правила были введены с 10 августа. С 20 июля защитные маски требуются во всех закрытых общественных местах во Франции.

Во вторник премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая по итогам заседания Совета национальной безопасности, констатировал ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Согласно последним данным, во Франции число умерших после заражения коронавирусом достигло 30 354. Всего с начала пандемии количество подтвержденных случаев инфицирования на территории республики составляет 204 172. В последние две недели французские власти ежедневно фиксируют около 1,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.