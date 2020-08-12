Наставниками шоу "Голос 60+" станут Лещенко, Ваенга, Сукачев и Гвердцители

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Первый канал назвал наставников шоу "Голос 60+", ими станут исполнители Лев Лещенко, Елена Ваенга, Гарик Сукачев и Тамара Гвердцители. Об этом в среду сообщили в пресс-службе телеканала.

"Красные кресла наставников третьего сезона вокального проекта "Голос 60+", съемки которого начинаются в эти дни в Москве, займут Лев Лещенко и дебютирующие в шоу Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев", - сообщает Первый канал.

К участию в первом съемочном этапе - слепых прослушиваниях - допущены вокалисты старшего поколения, успешно прошедшие отборочные кастинги. Самому молодому 60 лет, самому старшему участнику - 91 год. В третьем сезоне проекта участвуют исполнители из разных городов России, есть представители Туркменистана и США.

По правилам конкурса, во время слепых прослушиваний наставники наберут себе команды по четыре исполнителя в каждой. На стадии поединков определятся финалисты проекта, а финал пройдет в прямом эфире, где в результате зрительского голосования станет известно имя победителя сезона. Вести шоу будет Дмитрий Нагиев.