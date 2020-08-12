В Курской области почтили память погибших моряков подводной лодки "Курск"

КУРСК, 12 августа. /ТАСС/. Жители Курска в среду почтили память членов экипажа атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск", затонувшего 20 лет назад в Баренцевом море. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курской области.

"На Курской земле захоронены 12 членов экипажа атомного подводного ракетоносного крейсера "Курск". В 20-ю годовщину со дня катастрофы на подлодке на мемориале памяти павших в годы войны состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику экипажу АПРК "Курск" и на могилы подводников", - говорится в сообщении.

В памятных мероприятиях приняли участие представители областной и городской администраций, ветеранских организаций, кадеты, жители Курска, родственники и сослуживцы погибших моряков.

"По традиции все неравнодушные куряне собрались на мемориале у памятника погибшим морякам, чтобы почтить их память. Слезы на лицах матерей, родственников, друзей и знакомых моряков, и это так по-человечески понятно. Люди не забыли о той трагедии, и боль их сердец ничем не унять", - написал на своей странице "ВКонтакте" глава Курска Виктор Карамышев.

Гибель "Курска"

12 августа 2000 года атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" Северного флота участвовал в военно-морских учениях в Баренцевом море. На борту находился штатный экипаж, группа офицеров штаба дивизии и гражданские специалисты завода "Дагдизель", всего 118 человек. Около 11:00 в районе маневров были зафиксированы два подводных взрыва. После того, как лодка несколько часов не выходила на связь, начались поиски.

13 августа аппаратура крейсера "Петр Великий" обнаружила на дне "Курск", лежащий на глубине 108 метров. Началась спасательная операция, однако подводные аппараты так и не смогли пристыковаться к затонувшей лодке. 19 августа операция стала международной. К ней присоединились норвежские суда Seaway Eagle и Normand Pioneer с британским спасательным аппаратом. 21 августа норвежские водолазы вскрыли нижний люк девятого отсека и установили, что все находившиеся на борту лодки погибли.

26 августа командиру "Курска" Геннадию Лячину посмертно присвоено звание Героя России, 117 членов экипажа и находившиеся на субмарине специалисты посмертно награждены орденами Мужества.

Только осенью были подняты на поверхность тела 12 членов экипажа "Курска". В дальнейшем из лодки были извлечены тела еще 103 моряков, останки трех человек обнаружить не удалось. Через год подлодка была поднята на поверхность, в апреле 2002 года ее отправили на судоремонтный завод "Нерпа" для утилизации.

Как установило следствие, взрыв произошел в торпедном аппарате №4 из-за утечки перекиси водорода вследствие микротрещин в корпусе торпеды, позднее взорвались находившиеся в отсеке стеллажи с другими торпедами. Оставшиеся в живых 23 моряка ушли в девятый отсек, где умерли спустя сутки.