Ученики 1-4 классов в Архангельской области с 1 сентября будут обеспечены горячим питанием

АРХАНГЕЛЬСК, 12 августа. /ТАСС/. Все ученики 1-4 классов Архангельской области с 1 сентября 2020 года будут обеспечены горячим питанием, говорится в среду в сообщении пресс-службы администрации региона.

"С 1 сентября 2020 года все ученики начальных классов в Архангельской области будут обеспечены горячим питанием. На эти цели Поморью из федерального бюджета выделено более 200 млн рублей, еще порядка 80 млн рублей составило софинансирование из областной казны", - говорится в сообщении.

Горячее питание с 1 сентября будут получать 53 тыс. учащихся начальных классов. Для того чтобы добиться решения о выделении Архангельской области федерального финансирования, вопросом занимался лично врио губернатора региона Александр Цыбульский. Регион не вошел в первичный перечень субъектов, которым в этом году предусмотрено федеральное финансирование.

Формально область была признана неготовой к организации процесса. Причина - в ряде труднодоступных территорий есть 18 малокомплектных школ, в которых создавать столовые нецелесообразно как с экономической, так и с организационной точки зрения. 80 учеников младших классов, посещающих эти школы, ходят на обед домой, это удобно их семьям, и родители не хотят переходить на стандартизованное школьное питание.

С 1 сентября семьи этих школьников за счет средств регионального бюджета будут получать продуктовые наборы для приготовления домашних обедов. "Нам удалось найти решения по всем проблемным вопросам, которые характерны для такой обширной территории, как Архангельская область. В результате наш регион вошел в число субъектов, которым уже в этом году выделено финансирование на организацию горячего питания учащихся начальных классов", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

Под особый контроль взят вопрос качества приготовления школьных обедов, которые должны не только соответствовать требованиям по калорийности, содержанию необходимого количества пищевых веществ, но и быть вкусными.