Во Франции отменен максимальный уровень метеотревоги, введенный ранее из-за жары

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Наивысший (красный) уровень метеотревоги, введенный ранее в 13 французских департаментах из-за экстремально жаркой погоды, отменен в среду вечером. Об этом сообщили в национальной метеорологической службе "Метео-Франс".

"Красный уровень погодной опасности отменен на территории Франции. Тем не менее предпоследний (оранжевый) уровень тревоги из-за жары сохраняется в 44 департаментах", - указали в метеослужбе.

Кроме этого, как отмечают синоптики, еще в 47 департаментах, расположенных в западной части Франции, действует оранжевый уровень опасности в связи с сильными грозами, которые в предстоящие дни будут сопровождаться порывами ветра свыше 28 м/с.

В связи с жаркой погодой Главное управление здравоохранения страны призвало французов избегать длительного нахождения на солнце, пить больше жидкости и не смачивать медицинские маски водой, так как во влажном состоянии их эффективность защиты от коронавируса не гарантируется.

Летом прошлого года аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тыс. человек. 28 июня 2019 года столбик термометра в департаменте Эро поднялся до 48 градусов по Цельсию, что стало рекордом для континентальной Франции. Во время сильной жары 2003 года в республике умерли 15 тыс. человек.