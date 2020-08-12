Почти 40 новых реанимобилей поступили в больницы Вологодской области

ВОЛОГДА, 12 августа. /ТАСС/. Автопарк медучреждений Вологодской области пополнили сразу 39 автомобилей - 27 высокопроходимых санитарных машин и 12 современных реанимобилей, которые были поставлены в центральные районные больницы, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Продолжаем обновление автопарка медучреждений. Сегодня в районы Вологодчины уехали 12 современных реанимобилей и 27 высокопроходимых санитарных машин. Новая техника позволит повысить оперативность оказания неотложной медицинской помощи и в конечном итоге - снизить показатель смертности пациентов. Реанимобили приобретены за счет средств федерального бюджета. В них есть все необходимое для оперативной медицинской помощи. Буквально палата на колесах", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

По данным пресс-службы главы региона, в восемь центральных районных больниц, а также в Вологодскую областную больницу поступили 12 реанимобилей класса "С" - восемь машин марки Ford и четыре автомобиля ГАЗ. Машин такого уровня в областных ЦРБ не было за всю историю. Они приобретены на федеральные средства, их главное предназначение - перевозка пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и оперативная госпитализация пациентов.

По словам главного врача Сокольской ЦРБ Григория Романенко, уровень оказания специализированной помощи в этих машинах гораздо выше, чем в имеющихся. В новых реанимобилях есть необходимое специализированное оборудование, они удобны для транспортировки больных на дальние расстояния. Всего в Сокольской ЦРБ около 30 машин, но техническое состояние некоторых неудовлетворительное, их заменит новая техника. Еще 27 санитарных автомобилей марки УАЗ отправились в 13 районов, а также в город Череповец. Машины приобретены в рамках "Программы развития здравоохранения Вологодской области" на средства регионального бюджета.

За последние четыре года парк машин скорой помощи обновился на две трети, из 178 автомобилей за счет федерального, областного бюджетов и средств инвесторов заменены 125 автомобилей. К концу этого года за счет федерального бюджета в регион планируется поставить еще 28 автомобилей скорой помощи класса "В" и два автомобиля - за счет областного бюджета. "Мы впервые получаем 12 реанимобилей, - это практически палата на колесах, где оказывается любая медицинская помощь, чтобы спасти людей при инсультах и инфарктах. Это гарантированное спасение человека, который находится далеко от центральной районной больницы или большой областной клиники", - привела пресс-служба слова губернатора.