Данные врачей, работающих с пациентами с коронавирусом, пометят специальным кодом

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Данные медиков, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, пометят специальным кодом "вирус", следует из проекта постановления Пенсионного фонда России (ПФР), размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом предусмотрено введение кода "вирус" для заполнения сведений индивидуального (персонифицированного) учета в отношении медицинских работников, занятых в медицинских организациях и их структурных подразделениях оказанием соответствующих видов медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что изменения подготовлены с целью соблюдения пенсионных прав застрахованных лиц, а также учета на индивидуальных лицевых счетах сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета пенсионных прав застрахованных лиц.

Согласно пояснительной записке к документу, постановлением определен перечень медработников, для которых с 1 января по 30 сентября 2020 года действует иной порядок исчисления страхового стажа.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, дающее право на досрочный выход на пенсию врачам, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Согласно постановлению, в двойном объеме будет рассчитываться пенсионный стаж не только врачей, работающих с пациентами с коронавирусом, но и медработников, оказывающих скорую или специализированную медицинскую помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие нового коронавируса, а также по осуществлению медицинской эвакуации пациентов с подозрением на новый коронавирус.

Кроме того, в двойном объеме будет рассчитываться и стаж медработников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь пациентам с установленным в амбулаторных условиях (в том числе и на дому) коронавирусом, первичную медико-санитарную помощь больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, а также осуществляющих отбор биоматериала пациентов для дальнейшего исследования на наличие нового коронавируса, осуществляющих транспортировку пациентов в поликлиники, оборудованные под KT-центры, и иные медорганизации для проведения исследования на наличие внебольничной пневмонии.