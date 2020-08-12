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Пандемия COVID-19

Данные врачей, работающих с пациентами с коронавирусом, пометят специальным кодом

Согласно проекту постановления Пенсионного фонда, определен перечень медработников, для которых с 1 января действует иной порядок исчисления страхового стажа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Данные медиков, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, пометят специальным кодом "вирус", следует из проекта постановления Пенсионного фонда России (ПФР), размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"Проектом предусмотрено введение кода "вирус" для заполнения сведений индивидуального (персонифицированного) учета в отношении медицинских работников, занятых в медицинских организациях и их структурных подразделениях оказанием соответствующих видов медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что изменения подготовлены с целью соблюдения пенсионных прав застрахованных лиц, а также учета на индивидуальных лицевых счетах сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета пенсионных прав застрахованных лиц.

Согласно пояснительной записке к документу, постановлением определен перечень медработников, для которых с 1 января по 30 сентября 2020 года действует иной порядок исчисления страхового стажа.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, дающее право на досрочный выход на пенсию врачам, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Согласно постановлению, в двойном объеме будет рассчитываться пенсионный стаж не только врачей, работающих с пациентами с коронавирусом, но и медработников, оказывающих скорую или специализированную медицинскую помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие нового коронавируса, а также по осуществлению медицинской эвакуации пациентов с подозрением на новый коронавирус.

Кроме того, в двойном объеме будет рассчитываться и стаж медработников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь пациентам с установленным в амбулаторных условиях (в том числе и на дому) коронавирусом, первичную медико-санитарную помощь больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, а также осуществляющих отбор биоматериала пациентов для дальнейшего исследования на наличие нового коронавируса, осуществляющих транспортировку пациентов в поликлиники, оборудованные под KT-центры, и иные медорганизации для проведения исследования на наличие внебольничной пневмонии.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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