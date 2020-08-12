КАИР, 12 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не готова говорить о появлении в мире готовой вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщила в среду в ходе видеоконференции из Бейрута директор департамента программ в области здравоохранения ВОЗ Рана аль-Хаджа, комментируя заявление России о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.

"Мы не можем достоверно сказать, что есть вакцина, которая прошла все необходимые исследования, - сказала она. - От нас еще требуется дать ей оценку, чтобы вакцину можно было использовать на международном уровне". По словам представителя ВОЗ, разработка любой вакцины должна пройти три этапа - подтверждение ее эффективности, безопасности и дальнейшее развитие. "Вакцина может оказаться эффективной, но недостаточно безопасной, с побочными эффектами, которые окажутся вреднее самого вируса, - пояснила она. - Российская вакцина прошла два этапа исследований и сейчас находится в первой фазе третьего этапа". "Они [в России] говорят, что ее уже можно использовать как минимум на территории РФ, - продолжила аль-Хаджа. - Но все исследования еще не завершены".

По ее словам, ВОЗ находится в ежедневном контакте с медицинскими органами РФ. "Мы знаем, что у России серьезный научный потенциал в этой сфере и большие возможности для производства действенной вакцины, - отметила она. - РФ уже доказала и внесла свой вклад на мировом уровне в разработку различных вакцин, в частности от желтой лихорадки". В любом случае, добавила она, ВОЗ внимательно следит за всеми новостями о прорывах в разработке и производстве вакцины от вируса.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V".