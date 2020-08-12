В Пензенской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

ТАСС, 12 августа. Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлен до 27 августа, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина. Соответствующие изменения в постановление губернатора региона внесены в среду.

"Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 27 августа", - отметила Черемушкина.

Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. В регионе разрешена работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа посетителей, возобновлены все спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, а также работа кинотеатров при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Кроме того, возобновлено посещение храмов и мечетей, разрешено открыться детским лагерям.

В регионе по-прежнему сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. В помещениях и общественном транспорте действует масочный режим.

В Пензенской области, по данным на 12 августа, подтвержден 7 101 случай заражения коронавирусной инфекцией, 6 439 человек выписаны после выздоровления, 92 человека умерли.