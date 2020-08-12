В Чувашии откроется филиал Школы шахмат Сергея Карякина

ТАСС, 12 августа. Филиал Школы шахмат Сергея Карякина появится в Чувашском государственном педагогическом университете имени И. Я. Яковлева этой осенью. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду министерством физической культуры и спорта республики.

"На базе Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева этой осенью планируется открытие филиала "Школы шахмат Сергея Карякина", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы министерства, сам Карякин планирует посетить республику в ближайшие дни. Он намерен лично осмотреть площадку, где разместится его школа, провести круглый стол со спортивной общественностью и сеанс шахматной игры с детьми.

Сергей Карякин - вице-чемпион мира по шахматам, гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ, заслуженный мастер спорта России. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в мировой истории, его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Награжден Орденом "За заслуги" ІІІ степени. Член Общественной палаты Российской Федерации VI состава.