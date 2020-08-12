В Чувашии заключат договоры с победителями конкурса по программе "Земский учитель"

ТАСС, 12 августа. Школы Чувашии в сентябре примут четырех педагогов по программе "Земский учитель". Об этом в среду сообщил министр образования и молодежной политики региона Сергей Яковлев на заседании кабинета министров республики.

"На сегодняшний день победители конкурса на вакансии программы "Земский учитель" в Чувашии определены, ведутся работы по заключению договоров. В частности, у нас 2 вакансии учителей английского языка в Моргаушском районе, по 1 вакансии для учителя физики и учителя английского языка в городе Шумерля", - приводятся слова министра в сообщении пресс-служб администрации главы Чувашии.

Яковлев уточнил, что, согласно порядку предоставления выплат, победители конкурсного отбора до 1 сентября должны заключить трудовой договор со школой на срок не менее пяти лет. Компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей педагоги получат до начала зимы. Потратить они их смогут по своему усмотрению.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Переехавшие учителя получат по 1 млн рублей. Программа "Земский учитель" в 2020 году запущена во всех регионах РФ.