Кубанские депутаты поддержали законопроект о молодежной политике в России

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Депутаты Кубани поддержали проект федерального закона "О молодежной политике в Российской Федерации", согласно которому будет закреплен статус граждан, относящихся к молодежи. Об этом говорится на официальном сайте заксобрания Краснодарского края (ЗСК).

"Депутаты ЗСК приняли постановление о положительном отзыве на проект федерального закона "О молодежной политике в Российской Федерации". По словам члена рабочей группы по мониторингу реализации изменений в основной закон нашей страны, спикера ЗСК Юрия Бурлачко, обсуждаемый законопроект разработан в целях развития положений обновленной Конституции РФ. Он отметил, что принятие такого закона давно назрело", - говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как молодежь, молодая семья, молодежная политика, молодежные общественные объединения и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к молодежи. Кроме того, законом предусмотрены формы участия молодых граждан, молодых семей и молодежных организаций в молодежной политике. К молодежи, согласно документу, относятся лица в возрасте от 14 до 35 лет.

"Во многих регионах есть свои подобные правовые акты, а общего - федерального - в таком значимом направлении не было. Рассматриваемый законопроект определен федеральным законодателем, как векторный акт, создающий единое правовое поле в сфере молодежной политики, в рамках которого могут взаимодействовать все субъекты, осуществляющие деятельность в указанной сфере. Также положения законопроекта позволяют заложить основы дальнейшего правового регулирования молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти с активным привлечением молодежи к решению значимых для нее вопросов", - приводятся в сообщении слова Бурлачко.