Росприроднадзор обнаружил нефтяное пятно в акватории реки Невы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора зафиксировали пятно нефтепродуктов в акватории реки Невы перед парком "Куракина дача" по проспекту Обуховской обороны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Тонкая радужная пленка распространилась на площади порядка 8 кв. м. Нефтепродукты поднимаются на поверхность со дна реки. Инспектор обследовал набережную на предмет возможных источников поступления нефтепродуктов. В частности, осмотрен канализационный колодец, расположенный на набережной, однако следов нефтепродуктов в нем не обнаружено", - говорится в сообщении.

Представители экологической аварийной службы "Пиларн" прибыли на место обнаружения пятна и приступили к сбору нефтепродуктов. Также Росприроднадзор передал информацию о загрязнении в аварийную службу коммунального предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" для обследования канализационных сетей, расположенных в зоне участка.

31 июля очевидцы в социальных сетях опубликовали видео, на котором запечатлен момент поступления нефтепродуктов в реку по указанному адресу. На записи видно как нефтепродукты поднимаются со дна реки на поверхность. После обнаружения видеоролика сотрудники Росприроднадзора приступили к патрулированию участка. Государственные инспекторы проверят предположение об источнике загрязнения на дне реки, также обследовав акваторию водного объекта с использованием дрона.