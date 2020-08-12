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Пандемия COVID-19

Небензя: РФ готова сотрудничать со всеми странами для разработки препаратов от COVID-19

Дипломат напомнил, что Россия уже зарегистрировала несколько препаратов для лечения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, а также способов его диагностики

ООН, 12 августа. /ТАСС/. Россия готова к сотрудничеству со всеми странами для разработки новых препаратов от заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи.

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"Вчера Россия официально завершила регистрацию первой вакцины от COVID-19 в мире, клинические испытания показали высокий уровень ее эффективности и безопасности", - сказал он. "Несколько других многообещающих вакцин готовятся к клиническим испытаниям", - добавил дипломат. Он напомнил, что Россия уже зарегистрировала несколько препаратов для лечения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, а также способов его диагностики.

"Мы готовы к международному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами для разработки и внедрения вакцин и лекарственных препаратов, чтобы обеспечить скоординированный ответ пандемии и победу над ней", - подчеркнул Небензя.

Теги
РоссияНебензя, Василий АлексеевичПандемия COVID-19
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