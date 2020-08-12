Самарские льготники смогут получить путевки в санаторий вне зависимости от уровня доходов

ТАСС, 12 августа. Правительство Самарской области на заседании в среду одобрило изменения в закон, регулирующий обеспечение льготных категорий граждан путевками на санаторно-курортное лечение. В случае принятия воспользоваться этой мерой поддержки смогут льготники вне зависимости от уровня их доходов, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

В соответствии с прежней редакцией закона, доход льготника, претендующего на путевку, не должен был превышать полутора размеров прожиточного минимума на члена семьи.

"По итогам заседания правительства, на рассмотрение Самарской губернской думы будет вынесен проект закона Самарской области "О внесении изменений в закон Самарской области "Об обеспечении отдельный категорий граждан, проживающих в Самарской области, путевками на санаторно-курортное лечение". В документ внесены изменения, которые снимают ограничения, связанные с величиной дохода", - отмечается в сообщении.

После принятия изменений и вступления закона в силу рассчитывать на путевку сможет льготополучатель с любым доходом. Кроме того, упростится процедура ее приобретения. Жителям региона не придется самостоятельно обращаться в различные ведомства за необходимыми документами. Гражданин должен подать заявление в областное министерство социально-демографической и семейной политики, после чего государственные учреждения сами займутся сбором необходимых для оформления путевки сведений.

В областном бюджете 2020 года на обеспечение льготных категорий жителей области путевками на санаторно-курортное лечение выделено 40 млн рублей. Общая потребность на получение этой услуги составляет 33 290 путевок. Из них 81 путевку должны предоставить ветеранам Великой Отечественной войны - труженикам тыла.