В США заявили, что вакцину от COVID-19 одобрят тогда, когда будет доказана ее безопасность

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешит использование американской вакцины от нового коронавируса только тогда, когда будет доказана ее безопасность. Об этом, как сообщается в среду в печатной версии газеты The Washington Post , заявил глава регулятора Стивен Хан.

"Нет таких обстоятельств, при которых FDA разрешит выпуск вакцины для использования населением, если не будет доказано, что она безопасна", - приводит издание слова Хана.

За вопросы, связанные с вакцинами, в FDA отвечает Центр биологических оценок и исследований (CBER). Как отмечает The Washington Post, руководитель этого подразделения FDA Питер Маркс, вероятно, в ближайшие несколько месяцев должен будет принять решение о том, достаточно ли эффективна и безопасна та или иная американская вакцина. "Это может быть одно из наиболее важных в истории ведомства решений, которое повлечет масштабные медицинские, экономические и политические последствия. <...> То, как будет принято решение, может повлиять на президентские выборы, а также на то, захочет ли достаточное для сдерживания пандемии и восстановления экономики число людей пройти вакцинацию", - пишет издание.

По словам самого Маркса, он осознает, что ответственен за то, чтобы это решение не принималось в спешке. Как в свою очередь заявил газете один из его коллег, Маркс "не будет играть в политические игры". "Если на него будут оказывать давление, он заявит об этом публично или, возможно, уйдет в отставку", - цитирует The Washington Post коллегу Маркса. Уверенность в том, что решение руководителя CBER будет беспристрастным выразил и экс-глава FDA Скотт Готлиб.

Разработка вакцины в США

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно выражал надежду на то, что вакцина от коронавируса может стать доступна в США до конца этого года. На прошлой неделе в интервью радиостанции WTAM (город Кливленд, штат Огайо) хозяин Белого дома заявил, что американская вакцина от нового коронавируса может быть готова ко дню всеобщих выборов в США, 3 ноября.

В свою очередь газета The New York Times во вторник сообщила, что некоторые американские специалисты опасаются, что американский лидер в свете регистрации вакцины от коронавируса в РФ будет добиваться одобрения в Соединенных Штатах аналогичного препарата, но без должных проверок. По мнению опрошенных изданием специалистов, Трамп может почувствовать необходимость "вступить в соперничество" и "спешно представить собственную вакцину до полного завершения ее испытаний".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.