В Греции за сутки выявили рекордные 262 случая заражения коронавирусом

АФИНЫ, 12 августа. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Греции за сутки увеличилось на рекордные 262, достигнув 6 177. Такую информацию министерство здравоохранения страны разместило в среду на своем сайте.

"Общее число инфицированных коронавирусом составило 6 177. За сутки оно увеличилось на 262, из них 22 случая выявлены на пунктах въезда в страну. За сутки умерли два человека. В результате общее число смертей от коронавируса в стране [с начала пандемии] достигло 216. Средний возраст умерших - 76 лет", - говорится в сообщении.

Согласно Минздраву, в реанимационных отделениях больниц находятся 24 человека. Переведены из реанимации в обычные отделения больниц в связи с улучшением состояния 132 пациента.

В последнее время в Греции растет число случаев инфицирования коронавирусом, достигая 150-260 в сутки. За последние 14 дней в Греции выявлены в общей сложности 1 893 факта заражения.

По словам специалистов, участились случаи передачи инфекций во время дискотек, массовых гуляний молодежи, которая собирается большими группами и не носит защитные маски. В доме престарелых в Салониках вирус выявлен у 36 человек, включая 3 работников, один из которых до этого побывал на дискотеке. Как сообщил в среду телеканалу "Скай" министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас, средний возраст заразившихся в стране в настоящее время снизился до 36 лет.