РосдорНИИ приступил к разработке новой комплексной транспортной схемы Самарской области

ТАСС, 12 август. Эксперты Российского дорожного научно-исследовательского института (РосдорНИИ) начали разработку новой комплексной транспортной схемы Самарской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Российский дорожный научно-исследовательский институт приступил к разработке новой комплексной транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации и всего региона в целом. Эксперты провели первоначальный анализ и представили его итоги на заседании Градостроительного совета", - отмечается в сообщении.

С весны этого года специалисты РосдорНИИ проводят исследование пассажирских и грузовых транспортных потоков. Для анализа им также были предоставлены данные за последние годы. По словам начальника управления транспортного планирования РосдорНИИ Владимира Пащенко, эта информация позволит рассчитать математическую модель всей транспортной системы. В результате получится не просто спрогнозировать работу, но и установить конкретные целевые показатели развития всей инфраструктуры.

По мнению Пащенко, необходимо исключить дублирующие маршруты общественного транспорта по одним и тем же улицам. При этом он считает, что также имеются районы массовой жилищной застройки, куда сложно добраться из-за ограниченного количества автобусов. Серьезным потенциалом, на его взгляд, обладает рельсовый транспорт: трамвай, метро и электропоезда.

Вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков указал на возможность более плотной интеграции автобусных маршрутов с метро и железной дорогой в границах Самары. В частности, это перенаправление ряда маршрутов, идущих по улице Авроры, через станцию метро Гагаринская, организация пассажирской платформы в створе улицы Ленинградская, перенос платформы Толевая к улице Авроры, а платформы Ягодная - к улице Мира. По его мнению, это позволит сократить время жителей в пути и сделать остановочные павильоны более доступными. "Это сокращение городского неравенства за счет повышения транспортной доступности удаленных районов, а также ценовая доступность, безопасность, экологичность и многое другое", - приводятся слова Чистякова в сообщении пресс-службы.

Поручение по оптимизации плана комплексного развития транспортной инфраструктуры дал губернатор региона Дмитрий Азаров. Он считает, что для успешного развития агломерации, экономического роста необходимо создать единую эффективную интеллектуальную маршрутную сеть транспортного потока. "Мы ставим задачу создать цифрового двойника региона - оцифровать все сферы, чтобы иметь возможность для моделирования, проектирования и эффективного управления, принятия верных решений. Это касается и транспортной схемы", - процитировали Азарова в пресс-службе правительства.