Никитин сообщил о замедлении роста регистрируемой безработицы в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области в условиях пандемии коронавируса постепенно снижается. Об этом журналистам в среду сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В целом можно сказать, что рынок труда постепенно начал выходить из трудной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Несмотря на продолжающийся общий рост численности безработных, динамика постановки их на учет идет на убыль, а доля снятых с учета безработных пропорционально растет", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что рекордное число зарегистрированных безработных было зафиксировано в середине мая - 8,7 тыс. жителей за неделю. В последнее время на учет в среднем встают по 2 тыс. человек в неделю, а за последнюю неделю августа численность безработных увеличилась лишь на 1 тыс. человек.

"Больше всего уволенных и вставших на учет безработных в период пандемии граждан трудилось в сервисе и торговле, бизнес-администрировании, транспорте. В наименьшей степени пандемия отразилась на занятости в сфере IT, сельском хозяйстве, здравоохранении", - добавил губернатор Нижегородской области.

В конце июня региональное управлении по труду и занятости сообщало, что число зарегистрированных безработных составляет 46,5 тыс. человек, в начале года она была на уровне 7,3 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и региональным властям совместно с Банком России принять все необходимые меры, чтобы рынок труда полностью восстановился к 2021 году после ситуации с пандемией.