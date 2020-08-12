Полиция оттесняет пришедших к посольству Белоруссии в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полицейские, дежурящие около посольства Белоруссии в Москве на Маросейке, начали оттеснять собравшихся около здания дипмиссии людей, которые пришли выразить несогласие с результатами выборов президента, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сотрудники правоохранительных органов, которые в течение двух часов присутствовали на месте, но бездействовали, прося прохожих не задерживаться и проходить дальше, выстроились в цепь и стали оттеснять людей от здания. Участники акции перемещаются от посольства по обе стороны Маросейки. Большая часть протестующих перемещаются колонной по тротуару в сторону станции метро "Китай-город".

На месте к настоящему времени находились порядка 400 человек. Многие протестующие нарисовали на лицах красно-белый флаг Белоруссии, держат в руках цветы и плакаты. На акцию приходили также несколько человек из общественной организации "НОД". Они пели советские песни и выкрикивали лозунги за восстановление СССР, но другие участники акции называли их провокаторами и старались перекричать с помощью политических лозунгов.

Протестующие собираются у диппредставительства Белоруссии уже четвертый день подряд.