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В Тель-Авиве опровергли сообщения о подсветке муниципалитета в цвета флага Белоруссии

Этого не происходило ни 12 августа, ни в предыдущие дни, заявила советник мэра Тель-Авива Илана Михаэли

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 августа. /ТАСС/. Здание муниципалитета Тель-Авива не подсвечивалось в цвета флага Белоруссии ни 12 августа, ни в предыдущие дни. Об этом сообщила ТАСС в среду советник мэра Тель-Авива Илана Михаэли, комментируя соответствующие сообщения в соцсетях.

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"В ответ на ваше обращение Тель-Авивский муниципалитет сообщает, что [здание] муниципалитета не подсвечивалось в цвета белорусского флага ни сегодня, ни в предшествующие дни", - сказала она.

Ранее в соцсетях были распространены сообщения о том, что здание городского муниципалитета Тель-Авива было подсвечено в цвета флага Белоруссии. "Это фейк", - сказала Михаэли.

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