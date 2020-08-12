Минимум пять человек задержали на акции у посольства Белоруссии в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полиция задержала не менее пяти человек на акции у посольства Белоруссии в центре российской столицы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

После двух часов, в течение которых проходила мирная акция, полицейские оттеснили группу из примерно 200 протестующих от посольства вниз по Маросейке в сторону станции метро "Китай-город" и попутно задержали не менее пяти человек.

Часть протестующих вернулась к посольству. Они пришли выразить недовольство результатами выборов президента Белоруссии. Сейчас у здания находится не менее полутора сотен человек.