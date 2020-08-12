В МЧС заявили, что подача воды на курорты Кубани может быть ограничена

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/.КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края могут ограничить подачу воды в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе из-за низкого притока воды в бассейне реки Кубань, сообщили журналистам в среду в Главном управлении МЧС по региону.

"Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю обеспокоено складывающейся ситуацией с обстановкой, связанной с низкой приточностью в бассейне реки Кубань. По информации Кубанского бассейнового водного управления, в связи с продолжающейся неблагоприятной гидрометеорологической обстановкой уровень Краснодарского водохранилища может достичь минимального уровня. В результате чего в муниципальных образованиях город-курорт Анапа, город-курорт Геленджик, город-герой Новороссийск и Темрюкский район возможно ограничение водоснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае дефицита воды на Анапском и Темрюкских водозаборах воду привезут из Варнавинского водохранилища в необходимых количествах.

Краевое управление МЧС, утверждается в информации, контролирует ситуацию, специалисты уже подсчитали, сколько потребуется техники для подвоза воды, разработан график, подготовлена резервная техника пожарно-спасательных отрядов для организации подвоза и на случай возникновения пожара в безводных районах.

В Кубанском бассейновом водном управлении ТАСС сообщали, что водохранилище находится в ведении организации, но ситуацию, связанную с засухой, не прокомментировали.



Позиция властей



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов Анапы, Геленджика, Новороссийска и Темрюкского района привести в готовность технику для подвоза воды в случае ее дефицита. "Поручил главам муниципальных образований держать ситуацию на контроле, в случае дефицита воды предусмотреть возможность обеспечения водой социальных объектов, жителей и туристов. А также привести в готовность резервную технику для организации подвоза воды и на случай возникновения пожара в безводных районах", - написал губернатор в своем Telegram-канале, уточнив, что при необходимости власти подключат дополнительные резервы из других муниципалитетов.

2020 год метеорологи назвали одним из самых засушливых в истории. В некоторых муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в курортных населенных пунктах, больше полугода не было продолжительных осадков, дожди были кратковременными или залповыми, вода моментально стекала в море. В Ейске, Новороссийске, Геленджике и ряде других городов Краснодарского края были введены графики подачи воды. Первый замминистра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко сообщал ТАСС, что засуха не приведет к дефициту питьевой воды в регионе.

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