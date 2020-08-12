В Коми ресторанам и кафе разрешили работать круглосуточно

СЫКТЫВКАР, 12 августа. /ТАСС/. Предприятия общественного питания в Коми с 13 августа могут работать без ограничения по времени, но проведение массовых мероприятий по-прежнему под запретом из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.

Предприятия общепита возобновили работу с 29 июня, им было разрешено принимать посетителей с 8 до 23 часов, в августе режим работы продлили до часа ночи.

"Мы приняли решение о смягчении ряда ограничений. С 13 августа в Воркуте [где большое количество заболевших коронавирусной инфекцией] возобновят свою деятельность физкультурно-спортивные организации. Также с 13 августа по всей республике разрешена деятельность ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания без ограничения по времени. Конечно, без проведения каких-либо массовых мероприятий - свадеб, торжественных вечеров, дискотек", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми "ВКонтакте".

По информации управления Роспотребнадзора по Коми, на 12 августа подтверждено 5 923 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 52 случая. Выздоровели 4 764 человека, умерли 71.