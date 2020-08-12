Уйба: ситуацию с распространением коронавируса в Коми удалось взять под контроль

СЫКТЫВКАР, 12 августа. /ТАСС/. Властям Республики Коми удалось взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса и наладить работу системы здравоохранения в условиях пандемии. Введение ограничений негативно сказалось на экономике региона, поэтому сейчас важно восполнить понесенный экономический ущерб, сказал врио главы Коми Владимир Уйба в ходе прошедшей в среду в Сыктывкаре рабочей встречи с полпредом президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном.

"Владимир Уйба доложил полпреду о результатах работы, проделанной со дня назначения на должность врио главы Республики Коми. Прежде всего удалось взять под контроль ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и наладить работу системы здравоохранения в условиях пандемии. Введение ограничительных мер негативно отразилось на экономике республики. Поэтому сейчас первостепенная задача - восполнить понесенный экономический ущерб, оказать поддержку малому и среднему предпринимательству, создать условия для динамичного развития бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

По словам руководителя региона, введены меры поддержки малого и среднего бизнеса - финансовой, имущественной, налоговой. Так, на 2020 год были снижены c 2% до 1% ставки налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. На 2020-2022 годы снижены в два раза налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. Докапитализирован уставной капитал Микрокредитной компании региона, которая выдает доступные для бизнеса кредиты. На базе федеральной платформы "Мой бизнес" создается единая площадка для предоставления предпринимателям мер антикризисной государственной поддержки.

"У каждого региона своя специфика и особенности, в части мер поддержки нет единого для всех субъектов страны "рецепта". Поэтому надо очень внимательно отслеживать ситуацию, состояние малого и среднего бизнеса, необходимо как можно чаще встречаться с предпринимателями, слушать и слышать их чаяния. Нельзя допустить, чтобы они прекратили свое дело", - сказал Гуцан. В ходе встречи рассмотрены также вопросы подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, подготовки к 100-летию Коми, которое будет отмечаться в 2021 году.

Ранее, 9 августа, врио главы Коми сообщал о выпадающих доходах бюджета республики Коми в объеме 19,8 млрд рублей на конец 2020 года. При этом регион получил из федерального бюджета 4,1 млрд рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности и подал заявку на третий транш. По информации управления Роспотребнадзора по Коми, на 12 августа подтверждено 5 923 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 52 случая. Выздоровели 4 764 человека, умерли 71.