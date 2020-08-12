В России подготовили программу профессионального переобучения пострадавших от коронавируса

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ, Рособрнадзор и Роструд подготовили проект приказа об утверждении программы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Документ опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Цель программы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, - оказание мер поддержки в сфере занятости населения, а также предоставление возможности приобретения дополнительных профессиональных навыков для повышения конкурентоспособности на рынке труда", - говорится в проекте.

Отмечается, что участие в программе могут принять граждане, в том числе находящиеся под риском увольнения, выпускники образовательных организаций, ищущие работу. Реализация образовательных программ пройдет в августе - декабре 2020 года, а содействие трудоустройству обученных граждан - в сентябре - декабре 2020 года.

Согласно пояснительной записке, правительство 12 августа распорядилось выделить Минпросвещения 2,9 млрд рублей в 2020 году для предоставления субсидии союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" на проект по переобучению 110 тыс. лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, Роструд должен будет создать на портале "Работа в России" механизм подачи заявок на прохождение обучения и по обеспечению контроля качества трудоустройства граждан, прошедших обучение.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что ведомство подготовило комплекс мер по переобучению и подготовке кадров, потерявших работу из-за пандемии коронавируса. По его словам, обучение пройдет по коротким программам и с применением дистанционных технологий.