В Британии изменили методику подсчета смертей от COVID-19

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Власти Великобритании объявили в среду об изменении методики подсчета смертей, произошедших в результате заражения коронавирусом нового типа. В результате зарегистрированное в Соединенном Королевстве количество летальных случаев среди инфицированных COVID-19 снизилось на 5 377 (12%) - с 46 706 до 41 329 человек. Новые данные были опубликованы Службой общественного здравоохранения Англии.

За последние сутки в стране зафиксировали 78 новых смертей и 1 009 выявленных случаев заражения. Последний показатель уже вторые сутки подряд и третий раз с конца июня превышает тысячную отметку. Общее количество случаев инфицирования в королевстве составляет сейчас 312 789.

Согласно обновленной методике, теперь в статистику по смертям попадают лишь те летальные исходы, которые имели место в течение 28 дней после того, как у заболевшего было лабораторно подтверждено заражение новым коронавирусом. Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок распорядился о пересмотре применявшейся методики 17 июля, когда эксперты оксфордского Центра доказательной медицины предположили, что показатели Минздрава могут быть завышены. Они обратили внимание на то, что в статистику ведомства попадают все случае смерти людей, у которых когда-либо было подтверждено инфицирование новым коронавирусом, даже если причина смерти была совершенно другой и произошла значительно позднее момента заражения. Проблема касалась преимущественно Англии, а в остальных регионах страны правило о 28 днях к тому моменту уже применялось.

Раз в неделю помимо ежедневной статистики по смертям британский Минздрав будет также публиковать информацию о количестве летальных случаев, которые были отмечены среди больных в течение 60 дней после диагностирования COVID-19. Альтернативная методика будет учитывать и случаи, когда смерть произошла позже этого срока, однако есть существенные основания для того, чтобы связывать ее с болезнью.

"Тот способ, который использовался в Англии, был первоначально выбран с тем, чтобы избежать занижения оценок при учете вызванных вирусом смертей на раннем этапе пандемии", - заявил представитель Службы общественного здравоохранения Англии Джон Ньютон, добавив, что новая методика позволит "получать крайне важную информацию как о последних тенденциях, так и о общем уровне смертности".

После произошедших изменений Великобритания опустилась с четвертого на пятое место в мире по числу смертей среди заразившихся новым коронавирусом - после США, Бразилии, Мексики и Индии.