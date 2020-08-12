Минпросвещения проведет школьные линейки с соблюдением требований Роспотребнадзора

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Школьные линейки 1 сентября пройдут в России в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по соблюдению противоэпидемических мер. Об этом в среду заявил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко.

"С учетом тех реальных требований [Роспотребнадзора] в каждом конкретном населенном пункте, районе или школе, если в населенном пункте не зафиксировано никаких вспышек респираторных заболеваний <...> , то, конечно, линейку можно провести, но с учетом ограничений: 1,5 метра между детьми, взрослые - в средствах индивидуальной защиты", - сказал он в программе "Утро России" на телеканале "Россия-1 ".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 3 июля подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса. Они будут действовать до 1 января 2021 года. К основным требованиям относятся термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов и отмена массовых мероприятий в школах.