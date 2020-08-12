В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 622 человек с коронавирусом. На 12 августа в Москве зафиксировано более 249,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились порядка 192,7 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились около 20,3 млн человек, более 741 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 902 701 случай заражения, выздоровели 710 298 человек, умерли 15 260. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.