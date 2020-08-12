Около 10 человек задержаны на акции у посольства Белоруссии в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полиция задержала порядка 10 человек на акции у посольства Белоруссии в российской столице, сам митинг подошел к концу, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Люди стали подходить к посольству еще днем, и примерно до 20:00 свободно вставали с плакатами в массовые пикеты. На акции были замечены несколько человек из общественной организации "НОД". Они пели советские песни и выкрикивали лозунги за восстановление СССР, но другие участники акции называли их провокаторами и старались перекричать с помощью политических лозунгов.

После 20:00 сотрудники начали оттеснять протестующих вверх и вниз по Маросейке и по Старосадскому переулку, попутно задерживая отдельных активистов. Так как сотрудники правоохранительных органов не перекрывали улицы, люди постоянно возвращались к посольству. Всего полицейские расчищали площадь от людей порядка десяти раз.

Во время одного из таких оттеснений неизвестный мужчина залил другого участника акции перцовым баллончиком. Пострадавший объяснил корреспонденту ТАСС, что попросил проходившего мимо мужчину не снимать его на камеру, после чего получил струю из баллона в лицо. Друг пострадавшего помог ему промыть лицо, но через 15 минут был сам задержан за нецензурные выражения в сторону сотрудников полиции.

Примерно в 22:00 полицейские стали срывать с забора церкви напротив посольства цветы и плакаты, оставленные протестующими. Еще через полчаса приехала пара работников ГБУ "Жилищник", которые погрузили все это в мусорный бак.

К 23:00 на площади почти не осталось участников. Всего к посольству сегодня пришло порядка 400 человек.